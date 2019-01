SCIOPERO MEZZI AMAT IL PROSSIMO 21 GENNAIO

Le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, FILT/CGIL – FIT/CISL – UILTRASPORTI – FAISA/CISAL – UGL AUTOFERROTRANVIERI, hanno proclamato uno “sciopero, politico e plurisettoriale di 4 ore per il giorno 21 gennaio 2019, di tutti i lavoratori e le lavoratrici dei settori dell’autonoleggio con conducente e trasporto pubblico locale”. Con successiva nota delle segreterie territoriali di Taranto è stato comunicato che detto sciopero per l’Azienda AMAT si svolgerà dalle ore 08:30 alle ore 12:30 per il personale viaggiante, le ultime quattro ore del turno per gli impianti fissi e il settore della sosta tariffata.

Pertanto, in ossequio a quanto previsto dalla delibera della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, n° 18/138 del 23/04/2018, qui di seguito si elencano le corse che saranno garantite prima dell’inizio dello sciopero e la prima corsa alla ripresa dei normali servizi.

Linea Capolinea di partenza Orari corse garantite prima dello sciopero Orario 1ª partenza ripresa servizio

1/2 Via Consiglio / Tamburi 03:52 – 04:10 – 04:25 – 04:45 – 05:00 – 05:02 – 05:07 – 05:20 – 05:30 05:40 – 05:50 – 06:00 – 06:15 – 06:39 – 07:14 – 07:25 – 7:37 12:38

Tamburi / Via Consiglio 04:27 – 04:45 – 05:00 – 05:20 – 05:37 – 05:57 – 06:17 – 06:27 – 06:37 06:55 – 07:13 – 07:37 – 07:49 12:50

3 Via Consiglio / Tamburi 03:50 – 04:25 – 04:45 – 05:00 – 05:20 – 05:40 – 05:50 – 06:00 – 06:10 6:20 – 6:30 – 06:44 – 06:55 – 07:07 – 07:19 – 07:30 – 07:42 12:43

Tamburi / via Consiglio 04:25 – 05:00 – 05:20 – 05:40 – 05:57 – 06:17 – 06:37 – 06:57 – 07:07 07:14 – 07:28 – 07:42 12:55

5 Via Consiglio / via Margherita 05:55 – 07:20 13:10

Via Margherita / via Consiglio 06:35 – 08:09 13:10

6 Porto Mercantile/Lago di Nemi === 13:10

Lago di Nemi/Porto Mercantile 07:28 14:08

8 Porto Mercantile/Salinella/TA2 04:00 – 04:35 – 04:55 – 05:15 – 05:35 – 05:55 – 06:00 – 06:04 – 06:17 06:33- 06:45 – 06:57 – 07:11 – 07:24 – 07:37 – 07:50 12:34

Salinella/TA2/Porto Mercantile 03:59 – 04:20 – 04:40 – 05:14 -05:15 -05:20 – 05:40 – 06:00 – 06:10 06:20 – 06:33 – 06:46 – 07:02 – 07:05 – 07:17 – 07:37 – 07:49 12:44

9 Porto Mercantile/Buffoluto 07:00 – 07:50 15:00

Buffoluto/Porto Mercantile 07:25 – 08:15 12:40

11 Porto Mercantile/Paolo VI 04:15 – 04:39 – 05:35 – 06:09 – 06:44 – 07:19 – 07:53 12:41

Paolo VI/Porto Mercantile 04:55 – 05:00 – 05:14 – 05:47 – 06:22 – 06:56 – 07:31 12:53

13 Porto Mercantile/ARCELOR 05:52 – 06:40 – 07:00 – 07:41 14:30

ARCELOR/Porto Mercantile 08:09 15:13

15 Porto Mercantile/Lido Azzurro 05:50 – 06:45 – 07:20 – 07:45 13:05

Lido Azzurro/Porto Mercantile 06:05 – 06:25 – 06:40 – 06:50 – 07:35 – 08:00 13:10

17 Porto Mercantile/Paolo VI 05:00 – 05:20 – 05:52 – 06:27 – 07:01 – 07:36 12:58

Paolo VI/Porto Mercantile 04:35 – 05:30 – 06:00 – 06:04 – 06:17 – 06:39 – 07:00 – 07:05 – 07:14 07:48 13:10

18 Via Consiglio/Taranto 2 05:55 – 06:48 – 07:18 – 07:48 13:00

Taranto 2/via Consiglio 06:19 – 07:19 – 07:37 13:25

20 Porto Mercantile/San Vito/Lama 05:20 – 06:00 – 06:14 13:40

Lama/Talsano/Porto Mercantile 05:00 – 06:45 – 07:25 – 07:39 12:55

21 Porto Merc./Talsano/San Vito 06:00 – 07:05 – 07:47 13:17

San Vito/Porto Mercantile 07:30 13:00

23 Via Consiglio/Talsano/S. Donato 05:50 – 06:00 -06:12 – 07:00 – 07:42 12:53

S. Donato/Talsano/via Consiglio 06:46 – 07:46 12:57

24 Via Consiglio/Paolo VI 05:45 – 06:24 – 06:54 12:40

Paolo VI / via Consiglio 05:56 – 06:55 – 07:15 – 12:42

25 Via Consiglio/Lama/Pezzavilla 04:10 – 04:42 – 05:30 – 06:02 – 06:30 – 06:58 – 07:26 – 07:58 12:47

Pezzavilla/Lama/via Consiglio 04:50 – 05:22 – 06:28 – 06:46 – 07:00 – 07:28 – 07:57 12:48

27 Porto Merc./Talsano/San Vito 05:33 – 06:27 – 07:34 13:06

San Vito/Porto Mercantile 05:40 – 06:10 – 07:03 – 07:57 13:27

28 Porto Merc./San Vito/Pezzavilla 05:47 – 06:41 – 07:00 – 07:34 13:04

Pezzavilla/Talsano/Porto Merc. 06:00 – 06:30 – 07:12 – 07:20 13:36

29 Via Consiglio/Talsano/Pezzavilla 04:30 – 05:21 – 05:22 – 05:45 – 06:17 – 07:50 13:12

Pezzavilla/Talsano/via Consiglio 03:50 – 05:10 – 06:10 – 06:47 – 07:20 13:05

Saranno, inoltre, garantiti i seguenti servizi scolastici, per l’Università e per la zona industriale di Taranto:

ORARIO CORSE PERIODO SCOLASTICO

6:30 STATTE (ZONA FELICIOLLA): Todisco, Zona 167, Montetermiti, S.P.48, via Orsini, stazione F.S.S, Porto Mercantile,P.zza Castello,Via Margherita, Via Oberdan, Via Dante, v.leM.Grecia, VialeTrentino,Via Atenisio, Via Consiglio, Città mercato

6:55 STATTE (ZONA FELICIOLLA): Todisco, Zona 167, Montetermiti, S.P. 48, Via Orsini, stazione FS, Porto Mercantile, Ponte Girevole, Via Margherita (BATTAGLINI-PITAGORA-ARCHITA) Via P.Amedeo, Via Leonida (ARISTOSSENO) Corso Italia (QUINTO ENNIO-PERTINI-PACINOTTI-FERMI-ARCHIMEDE) Via Lago Maggiore (LISIDE), Via Golfo di Taranto, Ta2 , Capolinea Salinella CEP (8)

6:45 PAOLO VI: V.le Cannata (fronte MD) via dell’Industria, osp. Nord, V.le della Liberazione, V.le IV Novembre, P.P.P. -Via Magnaghi, Via Millo, Via Battisti (BACHELET-FERRARIS) Viale Unicef (MARIA PIA), Viale Trentino, Viale M. Grecia (LISIDE), C.so Italia (PERTINI-PACINOTTI-FERMI-ARCHIMEDE-QUINTO ENNIO) Via Japigia, Via Miniti (ARISTOSSENO) Via P.Amedeo, Via Crispi, Corso Umberto (BATTAGLINI-PITAGORA-ARCHITA) Via Margherita

7:00 PAOLO VI: V.le Cannata (fronte MD) via dell’Industria, osp. Nord, Via Togliatti, via Sommovigo, Via De Gasperi, V.le della Liberazione, V.le IV Novembre, P.P.P., Via Battisti, Viale Unicef (MARIA PIA), Viale Trentino, Viale M. Grecia, a dx C.so Italia (PERTINI-PACINOTTI-FERMI-ARCHIMEDE-LISIDE) Via Japigia, Via Minniti (ARISTOSSENO) Via P.Amedeo, Via Crispi, Corso Umberto (BATTAGLINI-PITAGORA-ARCHITA) Via Margherita, Stazione F.S. – Porto Mercantile

6:58 PAOLO VI: Via Buozzi (ang. Cannata) Ospedale Nord, Via Togliatti, Via Murri, Viale 2 Giugno, Viale della Repubblica, Via XXV Aprile MCTC, P.P.P., Via Magnaghi, Via Leonida, Via Japigia (ARISTOSSENO) Corso Italia (PERTINI-PACINOTTI-FERMI-ARCHIMEDE) Via Golfo di Taranto, Via Lago Maggiore a dx Via Lago di Como (LISIDE) a dx Via Ancona, Viale Unicef (MARIA PIA) Via Battisti (BACHELET-FERRARIS) Rondinelli, Via Magnaghi, Corso Umberto (BATTAGLINI-PITAGORA-ARCHITA) Via Margherita.

7:05 PAOLO VI: V.le Cannata (fronte MD) via dell’Industria, osp. Nord (perc. 17), Togliatti, Sommovigo, V.le Cannata, Grandi, V.le 2 Giugno, Motorizzazione, V.le XXV Aprile, Ponte Punta Penna (Uscita Solito) – via C. Battisti, Unicef (MARIA PIA) v.le Trentino, M. Grecia, via Liguria, C.so Italia (QUINTO ENNIO), via Japigia, via Minniti (ARISTOSSENO), Via P.Amedeo, Via Crispi, Corso Umberto (BATTAGLINI-PITAGORA-ARCHITA) Via Margherita, stazione F.S.- Porto Mercantile

7:15 PAOLO VI: Ipercoop, Viale Cannata, a dx Via Buozzi, Viale del Turismo, Via Nenni, Ospedale Nord, Via Togliatti, Viale 2 Giugno, Via 25 Aprile – P.P.P. – Via Magnaghi, Via Cugini, Via Falanto, Via Leonida, Via Japigia (ARISTOSSENO) Corso Italia (PERTINI-PACINOTTI-FERMI-ARCHIMEDE) Via Lago Maggiore, Via Lago di Como (LISIDE) Via Ancona, Via Atenisio (MARIA PIA) Viale Unicef, via Consiglio

6:46 PEZZAVILLA/LAMA/: Via C.Magno, Viale Europa, Via Cacace, Via Como, Via Mediterraneo, via San Domenico, Via Primule, Circonvalazione dei Fiori, Via Lama, Viale M. Grecia (PERTINI-PACINOTTI-FERMI-ARCHIMEDE-LISIDE) Via C. Battisti (BACHELET-FERRARIS) Viale Unicef (MARIA PIA) Via Consiglio (25)

6:45 PEZZAVILLA/LAMA/SAN VITO: Circon. dei Fiori, via Primule, Chiesa Lama, Battaglia, a dx Via Vizzarro, Sun Bay, SAN VITO via del Faro, Viale Jonio a dx (TA2) Via Cripta del Redentore, Via Lago di Pergusa, Via Scoglio del Tonno, Via Lago di Nemi, Via Golfo di Taranto, Via Lago Maggiore, a dx Via Lago di Como (LISIDE) Via Ancona, Via Atenisio (MARIA PIA) Viale Unicef, Via Battisti (BACHELET-FERRARIS) Rondinelli, Via Magnaghi, Corso Umberto (BATTAGLINI-PITAGORA-ARCHITA) Via Margherita, stazione F.S. – Porto Mercantile

7:00 PEZZAVILLA/TALSANO: sx via C.Magno a dx Mediterraneo, Vozza al semaf. A dx Mediterraneo, via Michelangelo, TALSANO, via Cavalcanti, V.le Unità d’Italia, Viale M. Grecia (PERTINI-PACINOTTI-FERMI-ARCHIMEDE-LISIDE) Via Dante (RIGHI-CABRINI-DA FELTRE) Via Oberdan (ARISTOSSENO) Via Berardi, Via De Cesare, Corso Umberto (BATTAGLINI-PITAGORA-ARCHITA)Via Margherita

7:00 PEZZAVILLA/TALSANO: sx Via C.Magno – a dx Via Mediterraneo – a dx Via Vozza – a dx Via Mediterraneo – litoranea – Via Michelangelo – viale Europa – Talsano Via Cavalcanti, Via Savino, Via Unità d’Italia, Viale Jonio, Viale Virgilio, Via Medaglie d’Oro (QUINTO ENNIO) Via Umbria, Corso Italia, Via Japigia, Via Minniti (ARISTOSSENO) Via P.Amedeo, Via Crispi, Corso Umberto(BATTAGLINI-PITAGORA-ARCHITA) Via Margherita.

7:00 PEZZAVILLA/LAMA/SAN VITO: Carlo Magno, a dx Via Lama, Hotel Lama, Chiesa Lama, via Lama, a sx Via Vizzarro, Sun Bay, Villaggio Brin, Viale Jonio, Viale M.Grecia, Via Dante, Via Oberdan, Via De Cesare, Corso Umberto, Via Margherita, stazione F.S. – Porto Mercantile

7:05 PEZZAVILLA/TALSANO: Via C. Magno, Via Gregorio VII, a sx Via Mediterraneo, a dx Viale Europa, Talsano Via Cavalcanti, Via Savino, Via Unità d’Italia, Viale Jonio, Viale M.Grecia (PERTINI-PACINOTTI-FERMI-ARCHIMEDE-LISIDE) a dx VialeTrentino, Via Atenisio (MARIA PIA) Viale Unicef, Via C.Battisti (BACHELET-FERRARIS) Rondinelli, Via Magnaghi, Corso Umberto (BATTAGLINI-PITAGORA-ARCHITA) Via Margherita, stazione F.S. – Porto Mercantile

7:10 PEZZAVILLA/LAMA/BATTAGLIA: a dx Via Carlo Magno, via Lama (Chiesa di Lama), Via Brigantini (park tennis) Via Mormore, Via Vascelli, Via Motovedette, Via Mormore, Via Incrociatori, Via Stella Alpina, Via Girasoli, Via Lama, Viale Jonio, Viale M.Grecia (PERTINI-PACINOTTI-FERMI-ARCHIMEDE-LISIDE) Via Liguria, Corso Italia (QUINTO ENNIO) Via Japigia, Via Minniti (ARISTOSSENO) Via P.Amedeo, Via Crispi, Corso Umberto (BATTAGLINI-PITAGORA-ARCHITA) Via Margherita, Via Garibaldi, F.S. Porto Mercantile

6:46 SAN DONATO/TALSANO: Via Savino, Viale Unità d’Italia, Viale Jonio, Viale Magna Grecia (PERTINI-PACINOTTI-FERMI-ARCHIMEDE-LISIDE) Via Cesare Battisti (BACHELET-FERRARIS) Viale Unicef (MARIA PIA) Via Consiglio

7:20 LAMA/TALSANO: Via Mediterraneo (fronte Q8) Viale Europa, Talsano Via Cavalcanti, Via Savino, Via Unità d’Italia, Viale Jonio, Viale Virgilio, Via Medaglie d’Oro (QUINTO ENNIO) Via Umbria, Corso Italia, Via Japigia, Via Minniti (ARISTOSSENO) Via P.Amedeo Via Crispi, Corso Umberto (BATTAGLINI-PITAGORA-ARCHITA) Via Margherita, stazione F.S.- Porto Mercantile

6:45 SATURO/LEPORANO: (str. Com. Leporano – Talsano) Viale Kennedy, Litoranea, Via Mediterraneo, Via Vozza, Viale Europa, TALSANO Via Cavalcanti, Via Savino, Viale Unità d’Italia, Viale Jonio, Viale M.Grecia(PERTINI-PACINOTTI-FERMI-ARCHIMEDE-LISIDE) Viale Trentino, Via Atenisio (MARIA PIA) Viale Unicef, Via C. Battisti(BACHELET-FERRARIS) Rondinelli, Via Magnaghi, Corso Umberto (BATTAGLINI-PITAGORA-ARCHITA) Via Margherita, Porto Mercantile

6:55 LEPORANO: str. Extramurale a sx Kennedy, litoranea, via Mediterraneo, via Lama (PP.TT.), Hotel LAMA, Chiesa Lama, Via Lama, Viale Jonio, Viale Virgilio, Via Medaglie d’Oro (QUINTO ENNIO) Via Umbria, Corso Italia, Via Japigia, Via Minniti (ARISTOSSENO) Via P.Amedeo, Via Crispi, Corso Umberto (BATTAGLINI-PITAGORA-ARCHITA) Via Margherita, stazione F.S. – Porto Mercantile

7:05 SATURO: Litoranea, via Mediterraneo, Via Vozza, Via Gregorio VII, Circonvallazione dei Fiori, Primule, Chiesa Lama, Via Lama, Viale Jonio, M. Grecia (PERTINI-PACINOTTI-FERMI-ARCHIMEDE-LISIDE) Via Dante (RIGHI-CABRINI-DA FELTRE) Via Oberdan (ARISTOSSENO) Via Berardi, Via De Cesare, Corso Umberto (BATTAGLINI-PITAGORA-ARCHITA) Via Margherita, stazione F.S. – Porto Mercantile

ORARIO CORSE UNIVERSITÀ – POLITECNICO PAOLO VI

7:30 Talsano Via Cavalcanti, Via Savino, V.le Unità d’Italia, V.le Jonio, V.le M. Grecia, Via C. Battisti, Via Rondinelli, Ponte Punta Penna, V.le Cannata, V.le Del Turismo, Cittadella, Università Paolo VI

ORARIO CORSE TELEPERFORMANCE – CISI PUGLIA

8:00 Via Consiglio, Viale Unicef, Via Lago D’Arvo, V.le M. Grecia, Via C.Battisti, Rondinelli, Ponte Punta Penna – CISI PUGLIA – Teleperformance

ORARIO CORSE ZONA INDUSTRIALE – STABILIMENTO ARCELOR/MITTAL

5:05 TOSCANO Viale Jonio, Cemm, a sx Via Vizzarro, Via Lama, Zona Battaglia Carelli, Chiesa Lama, Hotel Lama, Via C. Magno, Via Gregorio VII, a dx Mediterraneo, Litoranea, Viale Kennedy, Via Sanguzza, Talsano Via Cavalcanti, Via Savino, Via Unità d’Italia, Viale Jonio, Viale Virgilio, Via Medaglie d’Oro, Via Umbria, Corso Italia, Via Japigia, Via Minniti, Via P.Amedeo, Via Crispi, Corso Umberto, Via Margherita, stazione F.S., Via Costantinopoli, Via Orsini, Tubificio Portineria Imprese Portinerie “D” – “A” – “B” – ARCELOR

5:30 TARANTO 2, Via Scoglio del Tonno, Viale Rinascimento, Via Lago di Pergusa, Via Scoglio del Tonno, Via Lago di Nemi, Via Golfo di Taranto, Via Lago Maggiore, CEP, Corso Italia, Viale M. Grecia, Via Liguria, Corso Italia, Via Japigia, Via Minniti, Via P.Amedeo, Via Crispi, Corso Umberto, Via Margherita, stazione F.S., Via Costantinopoli, Via Orsini, Tubificio Portineria Imprese Portinerie “D” – “A” – “B” ARCELOR

5:25 Quadrivia Spagnulo, Via S. Domenico, Via Primule, a sx Circ. dei Fiori, a dx Via Lama, Hotel Lama, Chiesa Lama, Via Vizzarro, Cemm, Viale Jonio, Viale Virgilio, Via Medaglie d’Oro, Via Umbria, Corso Italia, Via Japigia, Via Minniti, Via P.Amedeo, Via Crispi, Corso Umberto, Via Margherita, stazione F.S., Via Costantinopoli, Via Orsini, Tubificio Portineria Imprese Portinerie “D” – “A” – “B” ARCELOR

5:35 Capolinea Consiglio, Via Speziale, Via Battisti, Via Venezia, Via Ancona, Via Pisa, a dx Viale M. Grecia, a dx Via C. Battisti, Rondinelli, Via Magnaghi, Via Falanto, Corso Umberto, Via Margherita, stazione F.S., Via Costantinopoli, Via Orsini, Tubificio Portineria Imprese Portinerie “D” – “A” – “B” ARCELOR

5:40 PEZZAVILLA, a dx Via C. Magno, Via Gregorio VII, Viale Europa, Talsano Via Cavalcanti, Via Savino, Via Unità d’Italia, Viale Jonio, Viale Virgilio, Via Medaglie d’Oro, Via Umbria, Corso Italia, Via Japigia, Via Minniti, Via P.Amedeo, Via Crispi, Corso Umberto, Via Margherita, stazione F.S., Via Costantinopoli, Via Orsini, Tubificio Portineria Imprese Portinerie “D” – “A” – “B” ARCELOR

5:40 PAOLO VI – V.le dell’Industria, Via del Lavoro, V.le del Turismo, Via Salvemini, Via della Pesca, Via P. Nenni, Corso B. Buozzi, Ospedale Nord (inversione), Corso Buozzi, Via P. Togliatti, Via De Gasperi, Via del Lavoro, Via Miglioli, Via G. Pastore, Via Sommovigo, Corso Buozzi, V.le Cannata, Via A. Grandi, V.le della Liberazione, V.le della Repubblica, V.le XXV Aprile, S.P. 21, S.S. 172, Via Galeso, Via Archimede, Via De Amicis, Piazza Gesù Divin Lavoratore,Via Orsini, Tubificio Portineria Imprese Portinerie “D” – “A” – “B” ARCELOR

5:14 CEP Salinella – Via Golfo di Taranto, Via Lago Maggiore, C.so Italia, Via Japigia, Via Minniti, Via Oberdan, Via Berardi, Via De Cesare, Via Margherita, stazione F.S., Via Orsini, Via Macchiavelli, deviazione cimitero (ingresso principale), S.S.106, (a richiesta) deviazione Istituto Testa – S.S.106 – Raffineria I.P.

In ossequio alla predetta delibera della Commissione di Garanzia, si rappresenta che nei precedenti scioperi nell’Azienda AMAT si sono registrate le seguenti percentuali di adesione:

 Trasporto Pubblico Locale: Marzo 2014 = 30,20% – Dicembre 2014 (solo CGIL/UIL) = 4,14%

 Sosta Tariffata: Ottobre 2018 (solo FAISA/SINAI) = 46,25%