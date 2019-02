SEQUESTRO COLLINETTE EX ILVA, IL SINDACO CONVOCA ARPA E ASL

Immediatamente dopo la pubblicazione della notizia del sequestro delle aree c.d. “collinette ecologiche” ex Ilva, il Sindaco Melucci ha convocato per il pomeriggio di ieri Arpa ed Asl al fine di confrontarsi con gli enti preposti e comprendere sulla base dei dati disponibili, le ulteriori ed eventuali indagini da compiere per ricostruire il quadro della situazione a tutela della cittadinanza.

A valle della riunione il Sindaco Melucci ha ritenuto di coinvolgere la Provincia, dandone conoscenza alla Regione Puglia, affinché l’ente provinciale dia immediato avvio al procedimento di cui all’art. 244 del Dlgs. 152/2006 per provvedere repentinamente alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

L’Assessorato all’ambiente sta seguendo accanto al Sindaco gli sviluppi della vicenda con estrema attenzione ed impegno, assicurando il proprio sostegno tecnico.

No related posts.