SETTIMANA DEL CINEMA DI VENEZIA PROTAGONISTA ANCHE TARANTO

Si è conclusa la SIC – Settimana Internazionale della Critica, nell’ambito della 77esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

Per il secondo anno il Gran Premio Settimana Internazionale della Critica è stato offerto dal Comune di Taranto in collaborazione con l’Apulia Film Commission ed è stato assegnato a Hayaleter (Ghosts) di Azra Deniz Okyay.

In autunno, sempre grazie alla collaborazione tra Apulia Film Commission, Comune di Taranto e #SNCCI, sarà realizzata la seconda edizione della “Rassegna della Settimana Internazionale della Critica di Taranto” a cura di Gemma Lanzo.

«Per il secondo anno abbiamo portato il nome di Taranto in tutto il mondo – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Fabiano Marti – e di questo siamo particolarmente orgogliosi. Ma soprattutto siamo felici di portare ancora una volta i film della settimana internazionale della critica di Venezia nella nostra città. Anche questo fa parte del percorso di promozione del territorio e di crescita culturale a cui ogni giorno stiamo lavorando».

