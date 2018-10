SETTORE GIOVANILE, WEEK END IN DIRETTA TV SU STUDIO100

Il calcio giovanile del Taranto per tutta la stagione in diretta TV su Studio100.

Oggi alle 15.30 di oggi (sabato 27 ottobre) Locri-Taranto con la telecronaca di Francesco Friuli.

Domani (domenica 28) a partire dalle 9:

Statte-Taranto

A seguire (ore 11)

Taranto-Delfini Jonici, sempre in diretta televisiva su Studio100 ed in streaming sul nostro sito www.studio100.it, ed anche sulla nostra pagina facebook.

Buon calcio rossoblu a tutti!❤💙

