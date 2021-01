SOCIAL INNOVATION HUB AL VIA LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA

C’è tempo fino al 15 gennaio per manifestare il proprio interesse a partecipare agli incontri di co-progettazione per la realizzazione del Social Innovation Hub, struttura che occuperà gli spazi oggi inutilizzati dell’immobile che ospita l’Istituto CNR IRS Talassografico.

Si tratta di un progetto che finalizza le risorse rese disponibili dalla Regione Puglia attraverso il programma regionale “Pugliasocialein”, partendo da una strategia congiunta che mira a rafforzare le linee strategiche su cui è incentrata la progettualità di “Ecosistema Taranto.

Il percorso di partecipazione si dipanerà in due momenti: il primo il 18 gennaio e il secondo il 21 gennaio, entrambi on line. Gli interessati dovranno esprimere la propria adesione inviando il form (allegato all’avviso disponibile al link http://bit.ly/3nGayD), all’indirizzo urbancenter@comune.taranto.it, entro e non oltre il 15 gennaio alle 12. A seguito dell’adesione verranno inviate le modalità per la partecipazione ai webinar.