STATTE, ARRAMPICATORE PRECIPITA NELLA GRAVINA DI LEUCASPIDE. SALVATO DA CNSAS PUGLIA E AERONAUTICA

Cnsas Puglia ed Aeronautica Militare salvano un arrampicatore precipitato in fase di scalata nella Gravina di Leucaspide a Statte (TA). L’ incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 10 maggio. Ad essere allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Puglia. Pronta l’attivazione del Comando Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare, che ha disposto l’impiego del 84′ C/SAR di Gioia del Colle: l’elicottero HH139A, alzatosi prontamente in volo, si è portato sulla Gravina di Leucaspide, provvedendo a verricellare, tra le pareti del canyon profondo circa 40 metri, la barella in cui il medico e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Puglia avevano appena assicurato il ferito dopo averlo stabilizzato.

L’elicottero è quindi atterrato in un’area nei pressi della viabilità ordinaria, dove il ferito, che ha riportato diversi traumi, è stato consegnato al 118.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.