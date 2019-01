STUDIO100: DOMENICA RICCA DI CALCIO ROSSOBLU, SI PARTE ALLE 11

Anche questa domenica 20 gennaio, su Studio100 sara’ una giornata a tinte rossoblu, si inizia alle 11.00: dal comunale Statte la telecronaca di Taranto-S.Maria Mesagne, categoria Giovanissimi regionali. Il match sara’ commentati da Francesco Friuli.

Dalle 14.15 spazio alla prima squadra: in diretta da Gragnano il match della formazione ionica con i campani. Sarà l’occasione per iniziare il countdown che condurrà alla gara che domenica 27 gennaio si giocherà allo “Iacovone” col Cerignola. Gragnano-Taranto sarà seguita, come tradizione, da Gianni Sebastio. Ampio pre e post gara oltre a vivere tutti i 90 minuti grazie alla diretta integrale del match. Per quel che riguarda Gragnano-Taranto la possibilità di ascoltare la radiocronaca sui 92.300 Mhz di Radio Studio 100, oppure in streaming sul sito www.studio100.it nell’apposita sezione dedicata. Inoltre all’intervallo e fine gara tutti gli aggiornamenti per quel che riguarda il Brindisi, i campionati regionali di Eccellenza e Promozione Pugliese