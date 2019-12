SUCCESSO PER MAGIC CHRISTMAS A FAGGIANO (FOTO)

Sabato 30 novembre, il centro storico di Faggiano si è trasformato in un piccolo villaggio di Babbo Natale tra slitta itinerante, mercatini, proiezioni natalizie, musica e neve artificiale.

La IV edizione dell’evento “Magic Christmas” ha stupito tutti riscuotendo quel meritato successo che generalmente caratterizza i borghi della provincia che sono soliti realizzare questo tipo di iniziativa.

L’ evento è stato organizzato dall’associazione per le tradizioni popolari di Faggiano e l’associazione A.L.A. (associazione lavoratori autononi) con il patrocinio del comune di Faggiano, avvalendosi della preziosa direzione artistica di Manuel Manfuso con la sua associazione “Smile”, ormai conosciuto ed apprezzato dagli esperti del settore.

Molto ambita per foto e per scambiare due chiacchiere con Babbo Natale (e non solo dai piú piccini) è stata la slitta che ha effettuato il giro del paese; tanti i visitatori con il naso all’insú per ammirare le lucine e le proiezioni natalizie, tornando un po’ bambini e assaporando pettole mentre davano un’occhiata qua e lá tra i graziosi mercatini (in Via Vittorio Veneto) per scegliere i regali.

A creare un divertente diversivo, gli spettacoli dal timbro circense accuratamente selezionati da Manuel Manfuso che ha l’abilitá di scegliere sempre qualcuno che attragga un pubblico più variegato possibile: spettacoli di equilibrismo, giocoleria, mangiafuoco, clownerie ma anche trampoli.

Coinvolgenti come sempre le ragazze della One beat drumline, con il loro repertorio natalizio e la forte impronta carismatica che lasciano ad ogni passo.

Se vi siete persi questo evento o se lo avete apprezzato, l’associazione Smile vi dá appuntamento alla ” Sagra del vino winter edition” il 6-7 dicembre a Carosino, l’evento di Natale tra mercatini, spettacoli e musica, il tutto annaffiato da vino.

