SUPERENALOTTO, IN PUGLIA SFIORATO IL JACKPOT: CENTRATI TRE 5 DA 7MILA EURO

Jackpot solo sfiorato al SuperEnalotto per tre giocatori in Puglia, che però si aggiudicano una vincita da 7mila euro a testa con il 5. Le schedine, riferisce Agipronews, sono state convalidate a Giovinazzo (Bari, Cartoleria Portoghese in Piazza Vittorio Emanuele 66), Trinitapoli (Barletta Andria Trani, ricevitoria Capodivento in Corso Trinità 43) e Castellaneta (Taranto, Tabaccheria in Piazza Umberto I 18). Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 34 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Puglia il 6 non si vede dal 2014, con 26,7 milioni vinti a Bari.

