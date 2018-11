TARANTO – BARI SU STUDIO 100

E’ il “sabato del derby” per Casagiovani. In diretta su Studio 100, a partire dalle 14.25, Taranto-Bari valevole per il campionato juniores. Gara che rievoca emozioni forti, così come entrambe le squadre vivranno sul terreno di gioco del comunale di Statte. Un match che potrete seguire sul canale 15 del Digitale Terrestre in Puglia, in streaming sul sito www.studio100.it e in live streaming sulla pagina Facebook di Studio 100. Domenica, invece, dalle 12, il match tra Taranto e Giovani Cryos per il campionato allievi regionali. Entrambe le gare, in tv e streaming, saranno commentate da Francesco Friuli.