TARANTO-CASARANO SU STUDIO 100 TV E RADIO STUDIO 100

Seconda giornata di ritorno per il Taranto nel campionato di Serie D girone H e come di consueto capillare il lavoro da parte della nostra emittente per poter seguire le vicende dei rossoblù. A partire dalle 14.30 su Studio 100, canale 15 del Digitale Terrestre in Puglia, sul sito www.studio100.it e sulla nostra pagina Facebook, con Francesco Friuli potrete seguire il pregara di Taranto – Casarano con commenti e interviste che porteranno alle l’inizio del match tra ionici e leccesi. Dalle 14.55, oltre alla immagini dallo Iacovone, sarà possibile seguire la diretta della gara su Radio Studio 100, 92.300Mhz, e in streaming sul sito www.studio100.it nella sezione dedicata alla radio. Al triplice fischio le interviste post partita. Infine alle 21.00 la differita di Taranto-Casarano su Studio 100, in tv e in streaming.