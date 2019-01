TARANTO- CERIGNOLA: GUIDA ALLA VISIONE DEL BIG MATCH SU STUDIO 100

Gli occhi dell’intero girone H di serie D saranno rivolti verso il match tra Taranto e Cerignola che incollerà sugli spalti e alla visione di tv, tablet e cellulari tantissimi appassionati e addetti ai lavori. Come da tradizione, per i grandi appuntamenti e non solo, Studio 100 offre la possibilità di poter vivere in maniera capillare il match grazie al canale 15 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.studio100.it e attraverso il live facebook sulla pagina ufficiale della nostra emittente.

Dalle 14.15 in diretta dallo “Iacovone” Francesco Friuli e gli inviati dai vari punti dell’impianto del rione Salinella non vi faranno perdere nemmeno un istante della grande sfida tra Taranto e Cerignola. Ampio pre e post gara per vivere tutti i 90 minuti del match. Chi invece vorrà seguire la gara passo dopo passo in maniera ancor più passionale, potrà sintonizzarsi sui 92.300 Mhz di Radio Studio 100, oppure in streaming sul sito www.studio100.it nell’apposita sezione dedicata con la voce di Gianni Sebastio. Alle ore 21.00, infine, la differita di Taranto – Cerignola sempre sul canale 15 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.studio100.it e attraverso il live facebook sulla pagina ufficiale dell’emittente.