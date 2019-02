IL TARANTO IN DIRETTA TV SU STUDIO100

Continuano le emozioni a tinte rossoblù col Taranto su Studio 100 Tv e Radio Studio 100. Dalle 14.15 di domenica 17 febbraio in diretta dallo stadio “Degli Ulivi” la telecronaca diretta dell’incontro di calcio Fidelis Andria-Taranto che sarà seguita, come tradizione, da Gianni Sebastio. Attenzione capillare da parte dello staff di Studio 100 che vi farà vivere, oltre ai 90 minuti di gioco, anche pre e post gara. Varie le modalità per seguire la sfida: sul canale 15 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.studio100.it e attraverso il live facebook sulla pagina ufficiale della nostra emittente. Sempre per quel che riguarda la gara tra andriesi e ionici la possibilità di poter ascoltare la radiocronaca sui 92.300 Mhz di Radio Studio 100, oppure in streaming sul sito www.studio100.it nell’apposita sezione dedicata. Inoltre all’intervallo e fine match con Francesco Friuli tutti gli aggiornamenti dai campi di Serie C, D oltre aicampionati regionali di Eccellenza e Promozione Pugliese. Alle 21.00, infine, differita di Fidelis Andria-Taranto.

