A TARANTO UNA DOMENICA ALL’INSEGNA DELLA STORIA

TEMPO DI MEDIO EVO CON LA BATTAGLIA TRA NORMANNI E BIZANTINI

Oggi imperdibile appuntamento nella zona del mar Piccolo di Taranto.

Gli eserciti sono già schierati. Da un lato le truppe Normanne guidate da Roberto il Guiscardo e dal conte Malgerio, dall’altro i combattenti Bizantini che cercano di difendere i territori di Taranto, Brindisi, Oria e Otranto contro gli invasori. Torna- ed è la dodicesima edizione- la “Battaglia dell’XI secolo tra Normanni e Bizantini”, in programma a Taranto, nella zona del mar Piccolo.

Ritenuta la più grande rievocazione in Italia di una battaglia medievale, raccoglie l’interesse di addetti ai lavori (per la fedeltà delle riproduzioni e la ricerca) ma anche di un pubblico variegato e numeroso. Un esempio totalmente immersivo di living history, durante il quale i visitatori saranno proiettati nel 1060 tra armi, soldati, tende e vita dell’epoca. Lo scontro, come da tradizione, si snoda in due giornate: prima il sabato con l’arrivo degli invasori, poi la domenica, quando sarà il generale bizantino Mariarcha con il suo esercito imperiale ad intercettare i Normanni e sconfiggerli.

I rievocatori arriveranno da tutta la Puglia, ma anche dalle altre regioni tra cui Piemonte, Sicilia e Lombardia. Inoltre, anche quest’anno, si conferma una rappresentanza internazionale con partecipanti da Ungheria e Bulgaria.

«Siamo davvero carichi- spiega l’associazione promotrice “I Cavalieri de li Terre Tarentine”- e pronti a regalare questo spettacolo. Valore aggiunto sono i luoghi: la Battaglia si svolge nella zona dei Battendieri, in un angolo di Puglia rurale dominato dalla natura».

I visitatori, infatti, avranno la possibilità di girare tra gli accampamenti, fotografare i guerrieri, assistere alla rievocazione- impreziosita dalla voce narrante dell’attore Giovanni Guarino- ma anche scoprire i dintorni, grazie alle escursioni organizzate dall’associazione “Nobilissima Taranto” (ore 16:00 e ore 17:00 con partenza all’ingresso del convento dei Battendieri, info al 327.4557909).

Ingresso dalle ore 16:30, inizio Battaglia ore 18:30 circa. Sarà possibile intrattenersi sino a sera, con la novità di un’area attrezzata food&drink (il ticket consumazione include birra alla spina, barbecue, panzerotti e mozzarelle live).

L’evento, in collaborazione l’Histò San Pietro sul mar Piccolo, è supportato dalla Regione Puglia e dal Comune di Taranto e ha come partner l’Università di Foggia.

INFORMAZIONI:

Info 338.4087801 oppure facebook “La Battaglia dell’XI secolo”. Prevista un’ampia area parcheggio gratuita. Ingresso con contributo per autofinanziamento associativo di 6 euro a persona per una giornata e 10 euro per entrambe. Per i bambini sotto i 12 anni è gratuito.

Coordinate TOM TOM, ITA @40°29’41.57°N, 17°19’36.30°E.