TARANTO FC: RINFORZO IN DIFESA, FIRMA KOSNIC

Attivo sul mercato in entrata il Taranto FC 1927 che, dopo aver acquisito le prestazioni degli attaccanti argentini Goretta e Olcese, finalizza l’ingaggio del difensore centrale serbo Jevrem Kosnic. Il giocatore classe ’93 ha disputato la prima parte di stagione con la Fidelis Andria. Nel suo curriculum figurano esperienze di rilievo in Serbia e campionati di C in piazze blasonate come Pisa e Reggio Calabria. Kosnic va ad innalzare i centimetri nella retroguardia rossoblù ed è già a disposizione del tecnico Luigi Panarelli. La società augura a Jevrem tante soddisfazioni con la maglia del Taranto.

