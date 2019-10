TARANTO, INCONTRO IN PREFETTURA CON I PROTAGONISTI DEL SISTEMA DELLE EMERGENZE

Organizzato dalla Prefettura di Taranto, nell’ambito della settimana nazionale della Protezione civile, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2019, si è svolto, questa mattina, un incontro tra tutti i protagonisti del sistema delle emergenze di protezione civile provinciale.

In particolare, sono state approfondite le tematiche riguardanti gli interventi e le iniziative di pianificazione, prevenzione ed emergenza di protezione civile, quali aspetti significativi del governo del territorio a tutela e salvaguardia della popolazione, delle attività economiche, produttive e delle infrastrutture. Protagonisti il Vice Presidente della Regione Puglia Antonio Nunziante ed i vertici della Struttura di Protezione Civile della Regione pugliese.

All’evento, in virtù dell’interesse della tematica, hanno preso parte anche i Sindaci della provincia unitamente ai propri Dirigenti degli Uffici di Protezione Civile, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Dirigenti della Questura, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ufficiali del Comando Marittimo Sud di Taranto, medici del Sistema 118, nonché i Responsabili delle Associazioni di volontariato.

Ha introdotto i lavori della giornata il Prefetto Antonia Bellomo, la quale, nell’evidenziare l’importanza e l’attualità della materia, anche in considerazione dei recenti eventi che hanno riguardato la provincia tarantina, ha sottolineato come fondamentali aspetti dell’azione di protezione civile nella gestione dell’emergenza sono l’attivazione immediata di efficaci pianificazioni e la regolazione del flusso delle informazioni da recepire e trasmettere al territorio.

In tale direzione — ha continuato il Prefetto — è necessaria, altresì, una maggiore diffusione nella popolazione della cultura di protezione civile per accrescere la consapevolezza dei rischi ed acquisire specifica conoscenza dei comportamenti più adeguati per fronteggiarli.

No related posts.