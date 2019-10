TARANTO, TORNA DISPONIBILE IL MEZZO PER LA MOBILITAZIONE SOCIALE (FOTO)

L’automezzo per la mobilità sociale è pronto.

Rimesso a nuovo e revisionato in poco tempo, dopo essere stato fermo qualche mese, riparte l’automezzo in dotazione alla Direzione Servizi Sociali.

“Abbiamo a disposizione un comodissimo automezzo attrezzato e destinato ad un uso solidale, è affidato alla Direzione Servizi Sociali, ma come da Regolamento, possiamo concederne l’utilizzo anche ad associazioni con finalità statutarie riferite all’ambito della disabilità e delle persone con problemi di deambulazione anche della fascia anziana della popolazione. Come normato – fa sapere soddisfatto l’assessore ai Servizi Sociali ed Integrazione, Gabriella Ficocelli – , ogni associazione dovrà avere il proprio accompagnatore e farsi carico della spesa del carburante. Eliminiamo così le barriere della mobilità e diamo a tutti la possibilità di muoversi per raggiungere sedi associative, sportive, ricreative e culturali, strutture sanitarie per visite mediche, luoghi di trasporto per finalità sanitarie. Devo sinceramente ringraziare il comando della polizia municipale per la collaborazione, nelle persone del Comandante Matichecchia, del Vicecomandante Maragno e del mio collega Assessore Gianni Cataldino per la disponibilità dimostrata nel far ripartire il mezzo”.

Le richieste di utilizzo del mezzo di trasporto, devono essere presentate con anticipo di almeno 7 giorni esclusivamente in forma scritta alla Direzione Servizi Sociali utilizzando l’apposito modello. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla direzione servizi sociali, area disabilità, Via Lazio 45.