TARANTO, TURCO: L’ANVUR ACCREDITA L’EX FILIALE BANCA D’ITALIA COME SEDE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA

“L’agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), presieduta dal prof. Antonio Uricchio, ha appena comunicato che la filiale dell’ex Banca d’Italia è stata accreditata come sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Taranto”. A comunicare questo importante risultato per il territorio e’ il Sottosegretario alla Programmazione Economica e agli Investimenti, Sen. Mario Turco.

“Quando abbiamo pensato all’ex sede della Banca d’Italia come contenitore ideale per accogliere Medicina sembrava un traguardo lontano – aggiunge il Sottosegretario – Ed invece un passo alla volta, mese dopo mese, e con il sostegno di tutte le realtà coinvolte, Comune di Taranto, Regione Puglia, Università degli Studi di Bari, Asl di Taranto e con il coordinamento della Presidenza del Consiglio, siamo riusciti in poco tempo in una vera e propria impresa. Ringrazio chi ci ha creduto e chi non ha mai mollato anche quando gli ostacoli burocratici sembravano insormontabili. Questo territorio merita una Università di eccellenza e anche una sede prestigiosa che posa accoglierla”.