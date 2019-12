TARANTO: WI FI GRATUITO NELLE PRINCIPALI PIAZZE

L’Amministrazione Melucci, con Delibera di Giunta 56/2019 approvata venerdi 6 Dicembre, dà l’avvio ad una importante iniziativa che prevede l’installazione di hotspot WiFi gratuiti nelle principali piazze cittadine.

A tal proposito si intende aderire all’iniziativa proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, WIFI Italia, bando che finanzia i comuni permettendo di implementare la rete internet gratuita negli spazi pubblici delle città.

A titolo di sperimentazione ed in occasione delle festività natalizie il comune ha già attivato un primo hotspot WiFi gratuito che copre tutto lo spazio di Piazza Maria Immacolata, a cui i cittadini possono già collegarsi. La procedura é semplicissima: basta collegarsi alla rete Cittadini_Guest; non vi è nessuna password da inserire e bisogna solo accettare i termini e condizioni di utilizzo.

L’iniziativa è di grande rilevanza atteso che può consentire anche di facilitare l’accesso di cittadini e visitatori al patrimonio artistico, naturale e culturale della città, attraverso i siti già attivi e app e strumenti di itc che il comune sta predisponendo in questo periodo ed in imminente uscita.

“L’Amministrazione – commenta in sindaco Rinaldo Melucci – è interessata a favorire lo sviluppo dei servizi digitali a banda ultralarga per i cittadini, le imprese e le amministrazioni nelle aree del suo territorio non coperte dal servizio, e contestualmente migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi digitali. Questo é un primo, importante passo che stiamo compiendo nell’ottica di trasformare la città in un ecosistema urbano sempre più Smart ed a misura del cittadino e delle nuove sfide della modernità.

“Abbiamo ritenuto opportuno – interviene l’Assessore ai lavori pubblici e Innovazione Tecnologica Ubaldo Occhinegro – dare avvio ad un progetto di realizzazione di hotspot WiFi gratuiti nelle principali piazze, quelle che presumibilmente avranno piú users tra cittadini, professionisti, turisti. Il progetto potrà svilupparsi nei prossimi anni, consentendo di coprire grandi porzioni di spazio pubblico cittadino.

Abbiamo individuato, al momento, le seguenti piazze:

Piazza Maria Immacolata (già attivo);

Piazza della Vittoria;

Piazzetta San Francesco in Città Vecchia;

Piazza Garibaldi;

Piazza Sicilia;

Piazza della Vittoria Talsano.

Contiamo entro i primi mesi del 2020 di riuscire ad infrastrutturare la rete e regalare questo nuovo servizio innovativo ai cittadini di Taranto”.