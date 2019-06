TAVOLO ISTITUZIONALE, EMILIANO: “BENE IMMUNITÀ, ORA LA DECARBONIZZAZIONE”

EMILIANO A TARANTO AL TAVOLO ISTITUZIONALE: “BENE IMMUNITÀ, ADESSO DA GOVERNO ATTO DI CORAGGIO SU DECARBONIZZAZIONE A TUTELA DELLA SALUTE”

“Oggi registro un elemento positivo, che condivido: la decisione del Governo di eliminare tutte le immunità penali. La Regione Puglia è costituita davanti alla Corte costituzionale a favore del Gip di Taranto per la dichiarazione di incostituzionalità e siamo anche pronti a interpretare il Dpcm, cioè il contratto che ormai è diventato legge e che ha determinato l’acquisto della fabbrica, in modo tale da evitare che la ricostruzione degli impianti avvenga con tecnologie che procurano ancora danni alla salute. I danni alla salute sono stati certificati dall’attività congiunta della Regione Puglia, attraverso l’Arpa e la Asl, e con il Governo. Questa unità di visione è un elemento positivo”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia oggi a Taranto per la riunione del Tavolo istituzionale permanente.

“Al ministro Di Maio ho detto che vorrei da parte del Governo un atto di coraggio sulla decarbonizzazione, sostenuto dalla Regione Puglia, dal Comune e dalla provincia di Taranto per cambiare questa resa incondizionata. Non mi sembra che i Ministri presenti oggi facciano parte di una lobby, però evidentemente hanno giudicato troppo pericoloso per questo Governo forzare la mano a tutela della salute dei tarantini: questo non lo posso ingoiare. E quindi li ho invitati ad avere coraggio, a tirar fuori il meglio che hanno di loro. Per far valere i diritti delle persone, a cominciare dal diritto alla salute, e anche per riconciliare i tarantini con le Istituzioni”.

Fonte Comunicato stampa Regione Peglia