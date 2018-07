TIM, BRINDISI E TARANTO TRA LE 10 PROVINCE ITALIANE PER CONSUMO INTERNET

TIM: Brindisi, Foggia e Taranto nella top ten delle province italiane per consumo di internet

E’ quanto emerge dai dati pubblicati oggi su rete.gruppotim.it per raccontare lo sviluppo della rete broadband e ultrabroadband di TIM

Brindisi, Foggia e Taranto entano nella top ten delle province italiane per utilizzo di internet dalla rete fissa TIM, con un consumo medio rispettivo di 97, 95 e 94 gigabit al mese per linea. E’ quanto emerge dai dati pubblicati oggi su rete.gruppotim.it, un’iniziativa che racconta lo sviluppo della rete broadband e ultrabroadband di TIM, la più importante d’Italia con oltre 16 milioni di chilometri di fibra attualmente posati sul territorio nazionale e con un’estensione pari a 41 volte la distanza terra-luna, quasi 400 volte la circonferenza del nostro pianeta.

In particolare, Brindisi si colloca al sesto posto nella classifica delle province italiane che generano più traffico, dopo Napoli, Crotone, Palermo, Prato e Siracusa, e prima di Reggio Calabria. Foggia, all’ottavo posto, precede Catania e Taranto. Queste 10 province sono tutte caratterizzate da nuclei familiari più numerosi.

Dai dati – aggiornati a fine 2017 – emerge inoltre che la copertura in fibra ottica in Puglia è dell’86,3% delle abitazioni, superiore alla media nazionale.

Il sito rete.gruppotim.it raccoglie oltre 7000 dati e 107 mappe che fotografano per ogni regione e per ognuna delle province italiane lo sviluppo della rete broadband e ultrabroadband di TIM fissa e mobile e l’utilizzo che gli italiani fanno di Internet nelle diverse aree del Paese. Una e vera e propria enciclopedia della rete, con un patrimonio di conoscenza, sapere e tecnologia tutto italiano. Oggi, grazie alla rete TIM, 19 milioni di famiglie italiane (circa il 78% della popolazione totale) possono usufruire di collegamenti a banda ultralarga, un importante traguardo considerando che solo tre anni fa la percentuale era pari al 28%.

Navigando nella sezione “Dati e mappe” è possibile verificare la copertura adsl, fibra, 4G e 4G plus e i volumi di traffico Internet da rete fissa per ogni regione e provincia d’Italia con una chiave di lettura temporale degli ultimi quattro anni. Dati che, aggiornati a fine 2017, evidenziano l’impegno messo in campo da TIM per lo svilupo delle reti broadband e ultrabroadband nelle diverse aree del Paese, con un investimento di oltre 9 miliardi di euro negli ultimi tre anni che ha consentito di migliorarne prestazioni e capillarità.

Per garantire una piena accessibilità alle informazioni raccolte, dalla sezione “Download” è possibile scaricare tutti i dati in modalità “open data” o scaricare il “Netbook” in formato pdf.

A fine 2017 la copertura nazionale in banda ultralarga fissa di TIM ha già raggiunto il 77% delle case. A livello regionale superano l’80% di copertura 7 regioni, sul podio si trovano Sicilia, Puglia e Liguria. Nello stesso periodo la copertura nazionale LTE (4G e 4G Plus) è pari al 98% del territorio, con 7.257 comuni già raggiunti dalla banda ultralarga mobile.

Elemento distintivo del sito è la possibilità di capire come gli Italiani utilizzano Internet in base a dove risiedono. Solo nel corso dell’ultimo anno gli utenti della rete TIM hanno generato su rete fissa un volume di traffico dati di oltre 7 miliardi di gigabyte, pari alla visione di 500 milioni di film in altissima definizione (4K). In un anno il consumo medio di banda mensile per linea fissa è passato da 66,1 gigabyte/mese a 82,9 gigabyte/mese, segnando un incremento del 25% rispetto all’anno precedente. Questo significa, in termini di fruizione di contenuti video, circa un’ora in più al giorno trascorsa davanti ad un PC o comunque con qualsiasi device connesso alla rete.

