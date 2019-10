TRASFERTA D’ALTA QUOTA PER LA JUNIORES IN DIRETTA SU STUDIO 100

Dopo la concomitanza di gare con la prima squadra, la Juniores del Taranto allenata da Francesco Latartara sarà di scena questo pomeriggio alle 15.30 a Matera, stadio “Gaetano Scirea”, contro l’Altamura per la settima giornata di campionato. Gara d’alta classifica con le squadre separate da due lunghezze: Taranto a 12 punti frutto di quattro vittorie e una sconfitta, murgiani che hanno conquistato 3 successi mentre il numero 1 è presente nelle caselle di pari e ko. Nonostante ciò balza agli occhi il confronto tra le reti realizzate: 21 per gli ionici (miglior attacco del girone M) contro le 4 dell’Altamura (il peggior attacco del raggruppamento). Gara che sarà trasmessa in diretta esclusiva da Studio 100 a partire dalle 15.25 sul canale 15 del Digitale Terrestre in Puglia, in streaming sul sito www.studio100.it e sulla pagina Facebook della nostra emittente.