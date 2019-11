TRASFERTA FASANO, DISPONIBILI 250 BIGLIETTI PER I TIFOSI ROSSOBLU

In riferimento alla gara Fasano-Taranto in programma domenica 1 dicembre alle ore 15:00 presso lo stadio “Curlo” e valevole per la quattordicesima giornata del campionato nazionale di serie D girone H stagione 2019/2020, si comunica che è attiva la prevendita riservata ai tifosi ospiti. Sarà possibile acquistare tagliandi nominali presso il punto vendita Pausa Caffè sito a Taranto in viale Trentino 5/B 7/B entro le ore 19:00 di sabato 30 novembre. Il costo del biglietto riservato agli ospiti è di € 8 più diritti di prevendita. A disposizione dei tifosi rossoblu ci sono 250 tagliandi.

