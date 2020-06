UN CORSO PER ASPIRANTI ASSAGGIATORI OLIO DI OLIVA

Dopo un corso intensivo iniziato lunedì scorso, domani, venerdì 26 giugno, i 22 partecipanti potranno iscriversi all’albo regionale degli assaggiatori d’olio riconosciuti. Il corso tecnico per aspiranti “assaggiatori di olio di oliva (Primo livello)” è iniziato il 22 giugno e è stato organizzato da Ajprol, la società cooperativa dei produttori olivicoli di Puglia. Il corso è diretto dall’agronomo Armando Fonseca e tenuto, tra gli altri, da Niola Perrucci, capo panel Ajprol. I partecipanti provengono da Taranto, Bari e Brindisi e hanno in media 40 anni.

Tra i promotori dell’iniziativa ci sono Confagricoltura Taranto, Agea, Concorso di tutela e valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva delle murge tarantine, l’Ordine degli Agronomi e dei dottori Forestali, il Collegio dei Periti agrari e dei periti agrari laureati della provincia di Taranto. Le lezioni si tengono nella sala conferenze di Ajprol, ss 7 Appia km 640,40 (Statte).

“È importante formare esperti che sappiano riconoscere un buon olio di oliva extravergine – spiega il vicepresidente di Ajprol Angelo De Filippis – L’evento, al quale seguiranno altri nei prossimi tempi, tenuto da docenti qualificati, fa parte di quella formazione professionale sulla quale stiamo puntando in modo da offrire al consumatore un prodotto di qualità, genuino, medicamentoso e con una forte storia legata al territorio”. Per il presidente di Confagricoltura Taranto, Luca Lazzàro, il corso “è una occasione per migliorare le competenze di chi lavora nell’agroalimentare ma anche una possibilità di accrescere per i partecipanti il proprio curriculum, a vantaggio di un ingresso o un miglioramento lavorativo”.