VENDEVA NELLA SUA ABITAZIONE OROLOGI DI MARCA: 64ENNE PENSIONATO DENUNCIATO

Un insospettabile 64enne in pensione era diventato un punto di riferimento nel

capoluogo per la vendita di orologi contraffatti di alta gamma.

Il pensionato nel suo appartamento aveva approntato un vero e proprio showroom, con

tanto di riviste specializzate ed un piccolo laboratorio per le eventuali riparazioni.

I Falchi, che da qualche tempo lo tenevano d’occhio, hanno costantemente monitorato

la sua abitazione, constatando effettivamente un discreto afflusso di persone

dall’aspetto distinto.

All’atto della perquisizione, i Falchi hanno permesso di ritrovare all’interno di un

mobiletto del soggiorno ben 110 orologi contraffatti delle più famose marche: Rolex,

Patek Philippe, Cartier, Panerai in merito ai quali il 64enne non è stato in grado di

giustificarne il possesso.

In un cofanetto di legno, i Falchi hanno trovato 200 euro in contanti ed alcuni

certificati e sigilli di garanzia e qualità riferiti ad orologi di ingente valore.

Tutto il materiale ritrovato è stato posto sotto sequestro.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura e dopo le formalità di rito è

stato denunciato per contraffazione di marchi e per introduzione sul territorio italiano

di prodotti con segni falsi.

No related posts.