VIAGGIO PREMIO AI LABORATORI NAZIONALI DEL SUD PER QUATTRO STUDENTI DEL “FERRARIS”

Venerdì 18 ottobre presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania, si è svolta la cerimonia nazionale conclusiva del Premio Asimov 2019 per l’editoria scientifica divulgativa e l’incontro/dibattito con il prof. Lamberto Maffei, vincitore della quarta edizione con “Elogio della parola” (il Mulino).

Alla cerimonia hanno partecipato ben quattro studenti del Liceo “Ferraris” di Taranto, Claudia Cavallo (5A), de Gioia Luca (5CS), Gaia Marchionna (4CS) e Alessia Russo (5AL) risultati vincitori in qualità di autori delle migliori recensioni fatte pervenire al Comitato Scientifico dalla regione Puglia

Il premio è consistito nel viaggio a Catania per presenziare alla cerimonia e nella visita ai LNS – Laboratori Nazionali del Sud – nonchè all’Osservatorio Astrofisico di Catania nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 ottobre. Gli eccellenti studenti, insieme agli altri vincitori provenienti da Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria hanno potuto vivere un’esperienza di condivisione e approfondimento con l’autore del libro vincitore, visitare i Laboratori e l’Osservatorio di Catania. Le attività dei LNS sono principalmente rivolte alla ricerca di base nel settore dell’Astrofisica Nucleare e Particellare, della Fisica degli acceleratori e della Fisica nucleare applicata alla medicina, alla biologia e ai beni culturali, mentre le attività dell’Osservatorio sono incentrate sull’osservazione ininterrotta dell’attivita’ solare, sulla fisica stellare e sulla cosmologia.

Per un giorno gli allievi hanno potuto osservare da vicino due centri che costituiscono una solida realtà di ricerca, ben affermata nel panorama scientifico internazionale e hanno potuto dialogare con i ricercatori presenti in sede, respirando vera aria di scienza.

