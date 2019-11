[VIDEO] LUCI D’ARTISTA, ACCESE LE ORIGINALI LUMINARIE NEL CENTRO DI TARANTO

Con l’accensione in Piazza Immacolata delle luminarie “Luci d’artista” (per la prima volta in Puglia) ha preso il via il programma di eventi organizzato per il periodo natalizio dall’amministrazione comunale. È stato il sindaco Melucci ad azionare l’interruttore, alla presenza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e delle autorità cittadine.

Ecco nel video, il momento dell’accensione



Come dicevamo alla cerimonia di inaugurazione delle Luminarie c’era anche il Governatore di Puglia Michele Emiliano, ecco le fotoSi ringrazia Francesco Manfuso