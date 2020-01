VINCENZO DE SANTIS OSPITE A 100 SPORT MAGAZINE

Il direttore sportivo del Taranto, Vincenzo De Santis, sarà ospite di 100 Sport Magazine, in diretta alle ore 21 su Studio 100, canale 15 del Digitale terrestre in Puglia, in streaming sul sito www.studio100.it e sulla pagina Facebook della nostra emittente. Il momento del Taranto, assieme a Francesco Friuli, sarà analizzato anche da Gianni Fabrizio e Martino Cecere. Per poter interagire sarà possibile scrivere sulla pagina facebook di 100 Sport Magazine Taranto