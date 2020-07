VINTO IL FINANZIAMENTO REGIONALE DI 300.000,00 EURO PER L’AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI ORTOLINI

E’ arrivata nel pomeriggio di ieri la notizia da parte della Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – che il Comune di Martina Franca è risultato ammesso ad un finanziamento di 300.000,00 euro a carico dei fondi FESR per l’ampliamento del Centro Comunale di Raccolta sito in località Ortolini.

Nel mese di febbraio, infatti, l’Amministrazione – Assessorato all’Ambiente ed Ecologia – aveva candidato il progetto all’Avviso pubblico regionale “per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta differenziata di rifiuti.”

L’intervento sul Centro Comunale di Raccolta consisterà nell’’ampliamento dello stesso e dunque nell’incremento delle aree per lo stoccaggio dei rifiuti urbani ed assimilabili; la realizzazione di due tettoie dedicate rispettivamente allo stoccaggio di RAEE e ingombranti; la realizzazione di parcheggi; la realizzazione di un’area dedicata al “riuso” al fine di prevenire la produzione dei rifiuti e limitare le quantità di scarti da avviare allo smaltimento in discarica. Il fine è quello di favorire lo sviluppo di migliori modelli e strumenti, atti a sostenere l’aumento delle percentuali di raccolta differenziata, attraverso attività di riorganizzazione del servizio di raccolta su cui tanto impattano i centri comunali di raccolta.

“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia del finanziamento. E’ per noi l’occasione di realizzare un intervento divenuto ormai necessario. Sono numerosissimi i cittadini che quotidianamente frequentano i Centri Comunali di Raccolta, l’alta frequentazione che cresce di pari passo alle percentuali di raccolta differenziata hanno reso col tempo insufficienti quegli spazi, con connessi disagi. L’impegno per il futuro è quello di dedicare attenzione al fine di reperire ulteriori risorse da destinare anche al secondo CCR, quello in Zona Industriale. Devo ringraziare l’Ufficio Ambiente e l’azienda Monteco per l’eccellente lavoro svolto nella predisposizione del progetto che ci è stato finanziato per un importo davvero consistente. L’ampliamento ci permette di attrezzare l’aria raddoppiando le capacità del Centro Comunale di Raccolta e al tempo stesso di guardare al futuro. Realizzare un punto destinato al riuso significa compiere un passo concreto verso la sfida a cui saremo chiamati in modo sempre più consistente nei prossimi anni: ridurre la produzione dei rifiuti! Il ruolo della Politica consiste nell’avere la capacità di riuscire a guardare oltre le difficoltà del momento per trovare soluzioni e se necessario inventare una strada per raggiungere l’obiettivo.

Il Centro Comunale di raccolta, che oggi ampliamo e innoviamo per fare fronte alle sfide future, fu voluto e realizzato alla fine degli anni ‘90 durante l’Amministrazione Semeraro grazie all’impegno del Sindaco Franco Ancona, a quel tempo Vice Sindaco, e di Franco Demita che svolgeva il ruolo di Consigliere Delegato per l’Ambiente, in tempi in cui pochissimi parlavano di raccolta differenziata. L’avvento dell’emergenza ha bruscamente interrotto il lavoro avviato sulla riduzione del consumo di plastica e sul Manifesto Verde di Martina Franca, il percorso di partecipazione sulle tematiche ambientali, che riprenderemo assieme alla comunità subito dopo l’estate”, dichiara l’Assessore all’Ambiente ed Ecologia Valentina Lenoci

No related posts.