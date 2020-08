VOLLEY. PUBBLICATI I CALENDARI ESORDIO CASALINGO PER LA PRISMA TARANTO

È stato pubblicato, nella tarda mattinata di oggi, dalla Lega Volley, il calendario del prossimo campionato di Serie A2 Credem Banca. La Prisma Taranto Volley inizierà il suo cammino tra le mura amiche del PalaMazzola, domenica 18 ottobre 2020, contro la Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia. Subito dopo le prime due trasferte dell’anno, a Cantù e Reggio Emilia, prima di tornare in Puglia per la sfida contro Mondovì. Il 15 novembre, Parodi e compagni faranno visita alla Tipiesse Bergamo, poi giungerà Ortona al PalaMazzola. Impegno in Toscana, il 29 novembre, contro l’Emma Villas Aubay Siena, che precederà gli incontri con Santa Croce (casa) e Cuneo (trasferta). Il 20 dicembre sarà tempo di derby, con la Prisma Taranto che ospiterà la BCC Castellana Grotte; sette giorni dopo, l’ultima d’andata con la trasferta lucana di Lagonegro. La regular season dei rossoblù si chiuderà, in riva allo Ionio, domenica 21 marzo.

Date Del Monte® Coppa Italia Serie A2/A3

Si qualificano ai Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia le migliori 6 formazioni di Serie A2 Credem Banca al termine del girone di andata e la prima classificata dell’andata nel Girone Bianco e nel Girone Blu della Serie A3 Credem Banca. Le 8 squadre disputano i Quarti di finale (6 gennaio 2021) e le Semifinali (13 gennaio 2021) in gara unica in casa delle squadre con migliore classifica al termine del girone di andata. Le due squadre vincenti le semifinali disputeranno la Finale il 31 gennaio 2021 nella stessa sede ove si disputa la Final Four della Del Monte® Coppa Italia di SuperLega.

Quarti di finale

6 gennaio 2021

Semifinali

13 gennaio 2021

Finale

31 gennaio 2021

Inizio Play Off Serie A2 Credem Banca: 28 marzo 2021

IL PRESIDENTE TONIO BONGIOVANNI: SPERO NELL’ESORDIO CON I TIFOSI. «Il campionato di Serie A2 Credem Banca, come più volte commentato da autorevoli dirigenti e conoscitori del mondo del volley, sarà molto più competitivo ed imprevedibile rispetto agli anni passati. Le varie società si sono rinforzate, allestendo degli organici di qualità. Posso garantire che, come Prisma Taranto Volley, metteremo il massimo impegno, a partire dalla preparazione atletica, per farci trovare pronti quando affronteremo grandi squadre che, negli anni scorsi, hanno contribuito a rendere spettacolare questo campionato. Sicuramente non sarà facile ripartire dopo la pandemia e le vicende degli ultimi mesi legate all’emergenza COVID-19, con la conseguente chiusura anticipata dell’ultimo campionato, potrebbero aver lasciato qualche segno nei gruppi di lavoro. È importante aver riportato la pallavolo a Taranto: inaugurare la stagione regolare, col debutto al PalaMazzola, sarà per noi una grande festa. Il nostro auspicio è che la gente di Taranto possa assistere al ritorno della Prisma, nel mondo del volley nazionale, direttamente dalle tribune del palazzetto».

L’ALLENATORE-MANAGER VINCENZO DI PINTO: INCONTRIAMO SUBITO UNA BIG. «Affronteremo subito una sfida complicata: troveremo una squadra solida e tra le più attrezzate del torneo come Brescia. I lombardi hanno delle ambizioni importanti e, storicamente, sono sempre stati autori di una partenza sprint in campionato – afferma l’allenatore-manager della Prisma Taranto –. Sarà un esordio molto ostico: dobbiamo stare molto attenti e partire col piede giusto. Non avevo delle preferenze sul calendario: prima o poi, affronteremo tutte le squadre del campionato. Siamo pronti a dire la nostra sul parquet. Sarà importante, però, concludere la regular season nella migliore condizione possibile per prepararci, al meglio, agli eventuali playoff».

SERIE A/2 CREDEM BANCA 2020/21

IL CALENDARIO DELLA PRISMA TARANTO

Giornata 1

18 Ottobre 2020 – 3 Gennaio 2021

Prisma Taranto – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia

Giornata 2

25 Ottobre 2020 – 10 Gennaio 2021

Pool Libertas Cantù – Prisma Taranto

Giornata 3

1 Novembre – 17 Gennaio 2021

Conad Reggio Emilia – Prisma Taranto

Giornata 4

8 Novembre 2020 – 24 Gennaio 2021

Prisma Taranto – VBC Mondovì

Giornata 5

15 Novembre 2020 – 7 Febbraio 2021

Agnelli Tipiesse Bergamo – Prisma Taranto

Giornata 6

22 Novembre 2020 – 14 Febbraio 2021

Prisma Taranto – Sieco Service Ortona

Giornata 7

29 Novembre 2020 – 21 Febbraio 2021

Emma Villas Aubay Siena – Prisma Taranto

Giornata 8

6 Dicembre 2020 – 28 Febbraio 2021

Prisma Taranto – Kemas Lamipel Santa Croce

Giornata 9

13 Dicembre 2020 – 7 Marzo 2021

BAM Acqua San Bernardo Cuneo – Prisma Taranto

Giornata 10

20 Dicembre 2020 – 14 Marzo 2021

Prisma Taranto – BCC Castellana Grotte

Giornata 11

27 Dicembre 2020 – 21 Marzo 2021

Rinascita Lagonegro – Prisma Taranto

*Il calendario può subire variazioni