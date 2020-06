XYLELLA. RESTA IL NODO 2016 SUI FINANZIAMENTI

“La firma del decreto con 120 milioni di euro per gli interventi compensativi a favore degli agricoltori pugliesi è una buona notizia ma continua a restare esclusa l’annualità 2016”. È quanto sostiene il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro.

Le risorse – ha oggi reso noto il Ministero dell’Agricoltura – sono finalizzate a ristorare costi e i danni che saranno riconosciuti, secondo le procedure contemplate nel Decreto e gestite dalla Regione Puglia che dovrà predisporre la proposta di declaratoria da inviare al Ministero delle Politiche Agricole.

“A oggi, l’annualità 2016 non può essere presa in considerazione per gli indennizzi. I regolamenti comunitari prevedono che le istanze possono essere pagate entro tre anni dalla presentazione della domanda. Auspichiamo che su questo serio problema la Regione Puglia metta in campo una soluzione”.