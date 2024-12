Basket, Monopoli – CJ Taranto 88-65: il cuore non basta

Tiene due quarti il fortino CJ Basket. Troppo forte la capolista Monopoli, che nonostante una strenua opposizione della compagine rossoblu, riesce a portarsi a casa una vittoria fondamentale in ottica classifica. Alla compagine tarantina resta l’amaro in bocca ma anche la consapevolezza di aver intrapreso un percorso di crescita che alla lunga potrà portare i frutti sperati.

Gara equilibrata in avvio con la squadra di coach Carolillo brava ad uscire alla distanza vincendo 88-65 faticando però per vincere la resistenza di Facciolà, Giovara e Gigante tutti in doppia cifra per i rossoblu.

Il CJ Basket, orfano di coach Orlando rimasto a Taranto per motivi personali, parte con Amorelli, Montanaro, Giovara, Facciolà e Invidia, Bitetti siede in panca per onor di firma. Coach Carolillo risponde con Preira, Milosevic, Preira, Calisi e Vitale.

I padroni di casa partono forte e trovano in Milosevic l’uomo in più di giornata. Taranto lotta, opponendo una vibrante vigoria fisica, senza mai staccarsi dall’avversario, chiudendo addirittura avanti il primo quarto 19-21.

Il secondo quarto però sorride ai monopolitani che si rimettono in carreggiata e arrivano all’intervallo lungo sul +10, grazie ad un break di 11-0, che stordisce il CJ.

La pausa non giova più di tanto ai ragazzi di Salerno, che non riescono a reagire, alzando formalmente bandiera bianca sulll’alley oop di Preira che schiaccia il +20. A suonare la carica ci prova l’orange Gigante ma il 73 – 46 con cui si chiude il terzo quarto vale quasi come una sentenza.

Il CJ finalmente ritrova la retina proprio con Gigante ma oramai è tardi per rientrare in partita anche perché Monopoli ha ritrovato fiducia e non abbassa più la guardia. Salerno prova a tenere in partita Taranto ma la Manelli chiude sul +27, 73-46 il terzo quarto.

L’ultimo quarto è puramente utile per le statistiche. Monopoli tocca anche il +30 con la tripla di Aguzzoli poi anche Taranto trova un paio con Amorelli e Gigante ma il punteggio finale recita 88-65.

Per il CJ Taranto sabato altra sfida improba contro un’altra delle squadre di vetta, la Scandone Avellino. Appuntamento alle 20 al PalaMazzola.

𝐌𝐀𝐍𝐄𝐋𝐋𝐈 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐏𝐎𝐋𝐈 – 𝐂𝐉 𝐓𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐎 𝟖𝟖-𝟔𝟓

Parziali: 19-21, 44-34, 73-46

CJ Basket Taranto: Giovara 14, Montanaro 2, Gigante 13, Amorelli 7, Invidia 4, Petraroli, Casalino 2, Bitetti ne, Facciolà 18, Salerno 5. All. Salerno (coach-giocatore).

Manelli Basket Monopoli: Casato, Aguzzoli 15, Laquintana ne, Spatti 11, Feruglio 2, Calisi 11, Preire 5, Caleprico, Vitale 16, Milosevic 18, Formica 10. All. Carolillo.

Arbitri: Mogavero Luca di Bellizzi (SA) e Sacco Mauro di Salerno.