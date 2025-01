“Dipinsi l’anima”, un calendario tra arte e solidarietà

Picasso e Andy Warhol, Salvador Dalì, Modigliani e altri artisti. I volti di dodici grandi dell’arte moderna e contemporanea ritratti da Michele Tursi, giornalista con la passione per il disegno e la pittura.

Il nome del progetto, che consiste in un calendario, è “Dipinsi l’anima. I volti dell’arte” sarà presentato venerdì 10 gennaio, alle 17.30, nel salone del Circolo Fotografico “Il Castello”, in via Plinio 85. Un evento a scopo benefico; durante la serata, infatti, verranno raccolti fondi in favore delle realtà che si occupano dei minori di Città vecchia.

