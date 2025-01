Il 4 e 5 gennaio, il presepe vivente di Crispiano si trasferisce a Manduria

in EVENTI

Il presepe vivente di Crispiano arriva per la prima volta a Manduria. Il 4 e 5 gennaio, dalle 18:00 alle 22:00, degustazione di prodotti tipici, personaggi in abiti d’epoca e musiche tradizionali animeranno le vie del centro storico.

L’iniziativa, parte delle iniziative del calendario di “Manduria Incantata”, è organizzata da Polisviluppo, in collaborazione con la Pro Loco di Crispiano.

Anèt ne ha parlato con Luciano Paciulli, presidente della Pro Loco di Crispiano