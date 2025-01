Stasera, a Taranto vecchia, una versione moderna dell’Eneide di Virgilio

Le compagnie teatrali “Forme di Terre” di Putignano e “Satyrion” di Leporano portano in scena “Eneide. Sogno Italico degli Dèi”, diretto da Antonio Minelli.

Uno spettacolo itinerante che questa sera, a partire dalle 19:30, animerà il borgo antico di Taranto.

Un cast di sedici attori che, in nove scene, coinvolgono lo spettatore in una rivisitazione moderna del grande classico di Virgilio.

Un testo attualissimo in cui si inserisce un dialogo tra finzione e realtà. Una supplica di pace in una società in cui sempre più sembra imperare la guerra.

L’evento è promosso dalla Proloco di Leporano e dall’associazione tarantina L’Obiettivo.

Anèt ne ha parlato con Antonella Falcioni, presidente della Pro Loco di Leporano