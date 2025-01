Volley, la Gioiella attende Piacenza

Impegno di ferro per la Gioiella Prisma Taranto, che domenica 5 gennaio, alle ore 15:30 nel primo appuntamento del 2025, ospiterà la Gas Sales Piacenza al PalaMazzola in un incontro fondamentale nella corsa alla salvezza.

I ragazzi di Boninfante sono chiamati a interrompere una striscia di cinque sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro Padova, diretta concorrente per la salvezza. La classifica vede la Prisma in terzultima posizione con 10 punti, seguita a una sola lunghezza da Grottazzolina e Monza e diventa quindi fondamentale provare a sfruttare il fattore campo per conquistare punti chiave e rilanciare il cammino.

Dall’altra parte, Piacenza arriva con un roster di altissimo livello, guidato dal talentuoso regista Brizard. L’opposto Bovolenta, in forte crescita, rappresenta un’altra minaccia concreta, mentre sugli schiacciatori i biancorossi possono contare su giocatori di assoluto valore come Kovacevic e l’esperto Maar.

Appuntamento fissato quindi al PalaMazzola, che sarà il teatro di una sfida delicata e decisiva, con la Gioiella Prisma Taranto pronta a combattere per inaugurare il 2025 con una battaglia di alto livello.