Al via i saldi invernali, ma i commercianti di viale Liguria sono insoddisfatti

Primo weekend di saldi invernali iniziato.

Due mesi di sconti che permetteranno ai cittadini di fare acquisti a costi più contenuti.

Molti commercianti, però, al momento si dicono insoddisfatti; i clienti sono pochi e non sembrano interessati a spendere.

Siamo stati in viale Liguria con Marina Luzzi, che ha intervistato alcuni degli esercenti storici. Tra di loro c’è chi ha espresso rammarico per essere stato “abbandonato” da un’amministrazione che sempre più predilige altre zone per incentivare lo shopping.

Il servizio