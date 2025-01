Contrasto violenza di genere: in Puglia le prime due case rifugio per la prima emergenza

Le due nuove strutture, a carattere temporaneo e sperimentale, hanno indirizzo segreto e sono progettate per ospitare le donne per un periodo propedeutico di massimo 15 giorni, che verrà poi seguito dall’inserimento in una casa rifugio di primo livello.

L’obiettivo dell’iniziativa, per cui sono stati investiti circa 171.380 euro, è rafforzare la rete dei servizi territoriali per potenziare le forme di protezione, accoglienza e accompagnamento in favore delle vittime di violenza.

Marina Luzzi e Francesco Casula ne hanno parlato con Valentina Romano, direttrice del Dipartimento Welfare della Puglia