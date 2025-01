Gioiella, Bongiovanni: “Niente drammi. Questo è uno sport meraviglioso”

Condividi la notizia

La Gioiella perde, davanti al pubblico del Palamazzola, e vede Grottazzolina scavalcarla, creando certamente qualche apprensione relativamente alla situazione di classifica. A gettare acqua sul fuoco ci pensa il presidente jonico Antonio Bongiovanni: nessun dramma per il ko contro Piacenza, che di fatto complica i piani di salvezza rossoblu, cui, a gennaio toccherà fare i conti con un calendario che li vedrà opposti alle dirette concorrenti per il mantenimento della categoria.

“L’importante è essersi divertiti e aver dimostrato all’Italia intera che questo sport è meraviglioso, perché coinvolge e stimola le persone, dai più giovani ai più anziani, creando momenti di grande partecipazione. Noi siamo per le cose garbate, per le cose fatte bene – ha rimarcato l’avvocato Bongiovanni -, e dobbiamo dire grazie a questi ragazzi per la prestazione che hanno offerto. Abbiamo affrontato il Piacenza, una squadra importante, non certo una di poco conto, e siamo riusciti a contrastarla e a opporci con intelligenza. Avevamo qualche atleta con piccoli problemi fisici, che si risolveranno nei prossimi giorni, ma tutto sommato la gente era contenta. Quanta gente, avete visto quanta gente? È stata una gioia per me, per noi che viviamo a Taranto, e credo anche per tutte le persone che hanno assistito alla partita, comprese quelle arrivate dalle regioni limitrofe. Penso siano rimasti tutti soddisfatti nel vedere un grande spettacolo”.