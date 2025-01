RitrovaTA, l’archivio che racconta Taranto e la Puglia attraverso i filmati di famiglia

Giovanni Talamo è un giovane di 27 anni con la passione per il cinema e i filmati d’epoca, che l’anno scorso ha deciso di creare un laboratorio nel palazzo in cui vive per la raccolta e la digitalizzazione di filmati di famiglia provenienti da Taranto e dalla Puglia intera.

Un archivio che prende il nome di “RitrovaTA” e che, ad oggi, conta circa duecento pellicole; la più vecchia apparterrebbe al 1958.

Un’idea questa adottata da Bologna, dove Talamo ha trascorso gli anni universitari, lavorando anche alla sonorizzazione di filmati dell’Archivio nazionale.

Il suo obiettivo, dunque, è dare vita ad un archivio cinematografico regionale.

Marina Luzzi e Francesco Casula ne hanno parlato con lui, questa mattina, in “Di Buon Mattino”