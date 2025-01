Futsal, New Taranto: arriva Grandinetti

Un nuovo colpo per la New Taranto Calcio a 5. La compagine di mister Guarino si è infatti assicurata le prestazioni di Guido Leonardo Grandinetti. L’universale italo-argentino nato l’11 agosto 1994, ex Nantes Metropole e Cosenza, ha sostenuto già i primi allenamenti agli ordini del tecnico jonico e sarà arruolabile sin da sabato in occasione della sfida contro la Lazio.

“Mi ha fatto piacere l’interesse del presidente e della squadra – ha dichiarato il nuovo arrivato -, so che è una società seria e che abbiamo la possibilità di salire. Ho trovato un bell’ambiente, che mi ha fatto una prima impressione buonissima, e lo stesso posso dire anche del mister. Sono molto contento di essere qua e voglio aiutare la squadra seguendo le indicazioni del mister”.