Raggiro da 184mila euro ad un anziano di Martina. Le parole della difesa

Sono iniziati ieri gli interrogatori ai quattro indagati accusati di aver raggirato un 87enne di Martina Franca, deceduto di recente, al quale nel 2023 sarebbero stati sottratti 184mila euro.

Tra gli indagati un carabiniere (indagato anche per aver minacciato i bancari affinché accelerassero il trasferimento di denaro) sua moglie e un avvocato accusato di infedele patrocinio per non aver tutelato gli interesse dell’anziano e un meccanico.

Tutti loro, al momento, sono ai domiciliari.

Marina Luzzi e Francesco Casula ne hanno parlato questa mattina con Gaetano Vitale, legale del carabiniere