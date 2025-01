Taranto, Vulpis: “In costante contatto con Campbell, la trattativa è ancora in corso”

Apex non molla. La trattativa per la cessione del Taranto continua, come confermato da Marcel Vulps, che attraverso una nota stampa, ha precisato come i contatti tra Apex la famiglia Giove siano ancora in corso.

Lo Chief Growth Officer di Apex Capital Global LLC, si è poi soffermato sul suo ruolo, ribadendo come in questo momento risulti operativo per le sfere di sua competenza.

Di seguito il testo della nota stampa pervenuta in redazione:

“Sono in costante contatto con Mark Campbell già da fine mese di novembre su temi legati alla comunicazione e non è vero che sono bloccato da una settimana come ho letto stamattina su un media locale, anzi già da tempo collaboriamo per la parte di mia competenza. Questa idea di una Apex bloccata o non operativa è una visione distorta della realtà ma ormai a Taranto si vive spesso di “voci” e non di fonti verificate (come si dovrebbe). Detto questo, la trattativa è ancora aperta e anche in caso, eventualmente, di una conclusione non positiva (che chiaramente non ci auguriamo), Apex organizzerà un momento di confronto con media e tifosi. Nel contempo riporterà alle istituzioni gli esiti finali di questa lunga querelle. Apex lo deve, per rispetto e non solo, alla comunità di Taranto.”

Marcel Vulpis, come anticipato, sarà ospite di 100 sport weekend, contenitore curato dalla redazione di Studio 100, in onda sul canale 98 del DTTV, ogni venerdì, alle 20.30.