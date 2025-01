Atletico Paolo Sesto, Ricatti: “Anno strepitoso. Il 2025 sarà quello della consacrazione definitiva”

Condividi la notizia

Un’annata chiusa con il bilancio in positivo, a cui fa il paio la voglia di regalarsi un 2025 da primato. Questo l’orizzonte dell’Atletico Paolo VI. A confermarlo è il numero uno della compagine rossoblu, Mimmo Ricatti che ha sottolineato l’attenzione con la quale tutto lo staff si dedichi alla crescita educativa e sportiva dei piccoli atleti.

“Ripartiamo con le solite ambizioni. Vogliamo dare un servizio ai nostri ragazzi ed alle loro famiglie con l’obiettivo di migliorarci sia in ambito sportivo che in ambito sociale. Sapere di godere della fiducia dei genitori è per noi un grosso patrimonio che custodiamo molto accuratamente. Il 2024 è stato un anno per noi fondamentale, un anno nel quale il progetto è cresciuto e si è consolidato. I ragazzi hanno compreso cosa sia per noi l’Atletico Paolo Sesto ed hanno fatto loro quell’attaccamento che ci contraddistingue. Sono soddisfatto dei risultati sportivi centrati, ma anche dei numeri raggiunti, con oltre 160 iscritti, seguiti da 18 collaboratori, e per una realtà come la nostra si tratta di numeri eccezionali. La nostra città vive un momento sportivo molto particolare, penso alla penuria di impianti. Purtroppo i Giochi del Mediterraneo, che porteranno strutture innovative, al momento ci stanno privando di tantissimi impianti. Noi siamo costantemente alla ricerca di soluzioni che possano garantirci tempi e spazi ottimali per i nostri iscritti e sia il Centro Sportivo Corpus Domini che quello Santa Maria del Galeso, ci consentono di essere operativi rispettando gli standard qualitativi prefissati con lo staff. Permettetemi di sottolineare un aspetto che ho a cuore: il nostro comparto femminile. Siamo partiti come un’incognita ed oggi siamo a tutti gli effetti una delle realtà più rappresentative del territorio, contando al momento su 30 iscritte, seguite da Debora Stante e Ciccio Gemmano, ai quali rivolgo un sentito grazie per il lavoro svolto, al pari dei loro colleghi”.