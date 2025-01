Calcio, Taranto: col Messina a Francavilla. Iervolino ai saluti

Inizia dal Messina il post stadio “Erasmo Iacovone”. Il Taranto ultimo in classifica, attende, come da calendario i siciliani nella sfida valida per la ventiduesima giornata del Girone C di Serie C, in programma sabato 11 gennaio alle 15.00, che andrà in scena, visti i lavori di ristrutturazione dell’impianto del quartiere Salinella, alla “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana, a porte chiuse.

Nel frattempo, con il mercato in entrata bloccato, si susseguono le operazioni in uscita. Dopo Iervolino, tornato alla Salernitana, potrebbe essere il turno di Shiba, vicino al rientro al Sud Tirol che ne detiene il cartellino. Sullo sfondo appaiono probabili anche gli addii di Del Favero, Fabbro e Matera.