Privatizzazione asili nido: le proteste non si fermano

La privatizzazione degli asili nido è ormai certezza, ma le proteste non si fermano.

Francesco Casula ne ha parlato con Carla Molinari, una delle mamme di “Io amo gli asili nidi di Taranto”, la quale ha anticipato l’intenzione del comitato di continuare a far sentire la propria voce, anche in occasione del 13 gennaio, data in cui il sindaco incontrerà i sindacati.