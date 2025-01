Concessioni balneari. Il sindaco di Ginosa, Parisi: “Andiamo avanti con fiducia”

Condividi la notizia

Le procedure per l’affidamento delle nuove concessioni balneari di Marina di Ginosa vanno avanti.

Nessun annullamento della gara da parte del TAR di Lecce.

I termini per presentare le offerte si sono chiusi il 7 gennaio e si contano in totale 86 proposte per 18 concessioni demaniali marittime.

Per due delle quattro spiagge libere con servizi non sono pervenute proposte e saranno quindi rimesse in gara.

Francesco Casula ne ha parlato con il sindaco di Marina di Ginosa, Vito Parisi