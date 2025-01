Dissalatore sul Tara. Il comitato del no convocato in Regione il 14 gennaio

Continua ad essere al centro di polemiche il progetto del dissalatore sul fiume Tara, il più grande d’Italia, finanziato con i fondi di coesione per 70 milioni di euro.

Il Comitato per la salvezza del fiume Tara, dopo il sit-in di qualche giorno fa, registra un risultato positivo. La convocazione in Regione per il prossimo 14 gennaio.

Francesco Casula ne ha parlato questa mattina con Mario Guadagnolo, coordinatore del comitato