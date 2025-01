Il Pd al Ministero della Sanità: “Il SS. Annunziata sia ospedale di base”

Posted at 19:17h in by Redazione in NOTIZIE

Condividi la notizia

Il Pd lancia una proposta al Ministero della Sanità: far diventare Taranto un unicum, garantendo fondi in deroga che permetteranno l’esercizio del San Cataldo, come ospedale di primo livello e il SS. Annunziata come ospedale di base.

Questa mattina una conferenza stampa in viale Virgilio per parlarne.

Le interviste