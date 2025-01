Ex Ilva. D’Alò (Fim Cisl): “Questa volta bisogna dare un quadro normativo certo e duraturo”

Ex Ilva. Si è chiusa la prima fase della presentazione delle offerte per l’acquisizione degli stabilimenti di Acciaierie d’Italia; sono dieci quelle giunte, solo tre per l’asset completo, che comprende lo stabilimento Taranto.

“Questa volta bisogna dare un quadro normativo certo e duraturo” – ha dichiarato il segretario nazionale della Fim Cisl, responsabile della siderurgia, Valerio D’Alò, ospite stamattina di “Di Buon Mattino” condotto da Marina Luzzi e Francesco Casula